Пятница, 18 Августа

Новый бумбокс от JBL будет водонепроницаемым

19.08.2017 0:00 3

Новый бумбокс от JBL будет водонепроницаемым

JBL покажет огромный новый Bluetooth-бумбокс на IFA 2017 через несколько недель. Динамик, который выглядит как бумбокс в стиле 80-х годов в будущем, будет самым большим в портативном диапазоне JBL. Он весит 5,26 кг, является водонепроницаемым и, как сообщается, может прослужить 24 часа без зарядки благодаря массивной батарее емкостью 20 000 мАч. Таким образом, отлично подходит для вечеринок в бассейнах и поездок на открытом воздухе.

С таким количеством мощности (и двумя USB-портами) он также может использоваться в качестве источника энергии для зарядки вашего телефона и других гаджетов. Другие функции включают наружный и закрытый режимы прослушивания, а также возможность подключения к другим динамикам JBL через Bluetooth и опцию Connect +.

Точной даты выхода нет, но он будет запущен осенью в розницу за 515 долларов в Великобритании. Пока нет слов о том, когда данное устройство будет продаваться в других странах.

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