Среди множества моделей мобильных устройств самой большой популярностью сегодня, и уже довольно продолжительное время, неизменно пользуются Айфоны. И это несмотря на то, что цена на каждую новую модель достаточно высокая. Сегодня покупатели могут найти в магазине iPhone 7, который в момент его выпуска назвали вершиной эволюции модельного ряда. Но, как утверждают аналитики, уже в конце третьего квартала текущего года Apple представит iPhone 8 и это будет новинка среди смартфонов с OLED дисплеем. По имеющимся данным, Apple iPhone 8 128gb будет обладать рядом особенностей, которых не было у предыдущих моделей. Среди них можно назвать дисплей без рамки, беспроводную зарядку, 3D камеру и многое другое. Инсайдеры предрекают, что будущая модель Айфона 8 не похожа на предыдущие модели не только внутренне, но и внешне.

Последняя модель Айфона также будет оснащена 4 ядрами, но количество оперативной памяти увеличится на 1 ГБ. Кроме того ему установят усиленную защиту от попадания влаги и воды, устойчивое к царапинам стекло и камеру с разрешением фотографий в 7 Мп. Еще одно новшество - это выход Айфона в новом цвете, имеется в виду красный цвет. Предполагаемая стоимость флагманской модели 1000 долларов. По традиции iPhone 8 будет выпущен в черном матовом цвете и в черном глянцевом, так называемом, цвете Оникс, в цвете Розовое золото, серебряном золотом. Если вы загорелись желанием приобрести себе iPhone 8, тогда вам уже сейчас можно заглянуть в интернет магазин MCDigital.

Купить 8 iPhone Вы пока не сможете, но у вас будет возможность сделать предварительный заказ. Для того, чтобы сделать предзаказ, вам нужно указать свой номер телефона и адрес электронной почты и отправить заявку. Если вы поступите, таким образом, то у вас будет возможность получить iPhone 8 сразу после того, как он появится в продаже в России. Но заказав его предварительно, вы получите возможность купить его дешевле, чем он будет стоить после того, как появится на прилавках магазинов. Если вы испытываете затруднения с выбором модели Айфона 8, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте и вам помогут определиться с выбором. Интернет магазин работает ежедневно, без выходных, часы работы можно посмотреть на сайте.