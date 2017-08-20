Воскресенье, 20 Августа

На старте Apple iPhone 8: совпадут ли ожидание и реальность?

20.08.2017 17:09 21

На старте Apple iPhone 8: совпадут ли ожидание и реальность?

Среди множества моделей мобильных устройств самой большой популярностью сегодня, и уже довольно продолжительное время, неизменно пользуются Айфоны. И это несмотря на то, что цена на каждую новую модель достаточно высокая. Сегодня покупатели могут найти в магазине iPhone 7, который в момент его выпуска назвали вершиной эволюции модельного ряда. Но, как утверждают аналитики, уже в конце третьего квартала текущего года Apple представит iPhone 8 и это будет новинка среди смартфонов с OLED дисплеем. По имеющимся данным, Apple iPhone 8 128gb будет обладать рядом особенностей, которых не было у предыдущих моделей. Среди них можно назвать дисплей без рамки, беспроводную зарядку, 3D камеру и многое другое. Инсайдеры предрекают, что будущая модель Айфона 8 не похожа на предыдущие модели не только внутренне, но и внешне.

Последняя модель Айфона также будет оснащена 4 ядрами, но количество оперативной памяти увеличится на 1 ГБ. Кроме того ему установят усиленную защиту от попадания влаги и воды, устойчивое к царапинам стекло и камеру с разрешением фотографий в 7 Мп. Еще одно новшество - это выход Айфона в новом цвете, имеется в виду красный цвет. Предполагаемая стоимость флагманской модели 1000 долларов. По традиции iPhone 8 будет выпущен в черном матовом цвете и в черном глянцевом, так называемом, цвете Оникс, в цвете Розовое золото, серебряном золотом. Если вы загорелись желанием приобрести себе iPhone 8, тогда вам уже сейчас можно заглянуть в интернет магазин MCDigital.

Купить 8 iPhone Вы пока не сможете, но у вас будет возможность сделать предварительный заказ. Для того, чтобы сделать предзаказ, вам нужно указать свой номер телефона и адрес электронной почты и отправить заявку. Если вы поступите, таким образом, то у вас будет возможность получить iPhone 8 сразу после того, как он появится в продаже в России. Но заказав его предварительно, вы получите возможность купить его дешевле, чем он будет стоить после того, как появится на прилавках магазинов. Если вы испытываете затруднения с выбором модели Айфона 8, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте и вам помогут определиться с выбором. Интернет магазин работает ежедневно, без выходных, часы работы можно посмотреть на сайте.

Лучшие игры для устройств на базе Андроид на любой вкус
Лучшие игры для устройств на базе Андроид на любой вкус
На старте Apple iPhone 8: совпадут ли ожидание и реальность?
На старте Apple iPhone 8: совпадут ли ожидание и реальность?
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.