Сообщается, что приложение будет запущено в северо-восточном китайском городе, который позволит любому, не только богатому и знаменитому, нанять личного телохранителя. Приложение Jinyiwei, которое планируется запустить в Циндао в сентябре, похож на Uber-подобный сервис и объединяет частные лица и компании по всему миру с более чем 50 000 сотрудников из 47 охранных компаний.

Он обеспечивает телохранителей для тех, кто чувствует себя небезопасно и, согласно данным Циндао, поможет тем, кто особенно обеспокоен перевозкой ценностей. Пользователи приложений могут видеть наличие телохранителей по всему городу в режиме реального времени, что делает сервис аналогичным многим службам такси.

В China Daily говорится, что диапазон цен ожидается от 13 до 39 долларов и от 8 до 30 долларов в час и доступен для частных лиц или компаний. Ли Шаншанг, один из разработчиков приложения, сообщил газете, что телохранители являются бывшими военнослужащими и они должны были предъявить свои удостоверения личности и свидетельства о военных выписках или разрешения.

«Им требовалось пройти занятия по манерам и этикету, а также носить форму на работе», - добавил он. Приложение получило неоднозначные отклики в китайской социальной сети Sina Weibo. Многие говорят, что это «хорошая идея» и «полезна» для уязвимых групп населения. Но некоторые спрашивают, будет ли эксплуатироваться приложение «одинокими» женщинами, стремящимися найти себе партнера. Другой пользователь спросил: «Если у вас есть это, то в чем смысл полиции?».