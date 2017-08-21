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Lenovo представила новые геймерские системные блоки с поддержкой виртуальной реальности

21.08.2017 20:13 15

Lenovo представила новые геймерские системные блоки с поддержкой виртуальной реальности

Сегодня Lenovo представила три игровых системных блока которые, как говорят, охватывают всю гамму потребностей геймеров, все из которых готовы к VR. Топовая модель Legion Y920, которая запускает Window 10, оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i7-7700K седьмого поколения и имеет графическую карту NVIDIA GeForce GTX 1080.

Также он включает в себя опцию для 32-Гбайт 2800Mhz Corsair Vengence LPS, разгоняемую память DDR4 и интегрированное жидкостное охлаждение Asetek. Системный блок доступен либо с двумя 512-гигабайтными PCIe SSD-дисками в RAID 0, либо с SSD-емкостью 512 ГБ в паре с жестким диском 4 ТБ. Купить его можно будт в сентябре за 2,715 долларов.

Два других системных блока также запускают Windows 10 и имеют характеристики:

Legion Y720:

  • Процессор Intel Core i7-7700
  • Опция для памяти Intel Optane объемом 16 ГБ
  • Графика NVIDIA GeForce GTX 1070
  • 256GB PCIe SSD и 2TB SATA HDD
  • Шесть портов USB 3.0; Четыре порта USB 2.0; Один порт USB 3.1 Type-A; Один порт USB 3.1 Type-C; Один разъем для микрофона; Один разъем для наушников; Шесть аудио портов; Считыватель карт 7-в-1
  • Приблизительная стоимость 1,534 долларов

Legion Y520:

  • Процессор Intel Core i7-7700
  • Графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1060
  • До 16 ГБ DDR4
  • До 256 ГБ PCIe SSD и 2TB HDD
  • Четыре порта USB 3.0; Два порта USB 2.0; Один разъем для микрофона; Один разъем для наушников; Один порт HDMI; Один RJ45 Gigabit LAN
  • Приблизительная стоимость 884 доллара

Наряду с этими системниками Lenovo также запускает 24,5-дюймовый игровой монитор под названием Y25f. Экран Full HD имеет частоту обновления 144 Гц и яркость 400.

Lenovo представила новые геймерские системные блоки с поддержкой виртуальной реальности
Lenovo представила новые геймерские системные блоки с поддержкой виртуальной реальности
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