Новые фотографии предстоящего Moto X4 всплыли в Интернете, показывая действительно блестящий, глянцевый телефон, похожий на предыдущие утечки устройства. На фотографиях, опубликованных SlashGear, мы видим двойную камеру, закругленные углы и большой экран с рамками сверху и снизу. Ранее были озвучены слитые характеристики устройства, которые представляют телефон с 5,2-дюймовым полноэкранным дисплеем, процессором Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти, 16 Мп фронтальной камерой. Также две задние камеры имеют спецификации в 12 Мп с двойным автофокусом и 8 Мп с ультрашироким датчиком.

Slash Gear сообщает, что устройство может стоить около $ 400, что делает его недорогим телефоном. Новейший Moto Z2 Force от Lenovo был выпущен в начале этого года и стоил около 720 долларов. Motorola разослала приглашения на пресс-конференцию, запланированную на 24 августа в Бразилии, поэтому, скорее всего, через несколько дней мы сможем увидеть более подробную информацию о телефоне Moto X4.