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В Microsoft Windows Store полно нелегальных приложений для просмотра пиратского контента

21.08.2017 21:08 18

В Microsoft Windows Store полно нелегальных приложений для просмотра пиратского контента

В Windows Store от Microsoft уже много лет полно нежелательных приложений, но появилась новая проблема с приложениями, обеспечивающими доступ к пиратским фильмам и телешоу. Torrent Freak сообщает, что некоторые приложения работают на компьютерах, мобильных устройствах и даже в Xbox One, а также обеспечивают быстрый доступ к фильмам. К тому же существует множество пиратских музыкальных приложений, которые транслируют песни и альбомы.

Ряд программ, в том числе «Бесплатные фильмы онлайн» и «HD Movies Online 2019», продвигаются в разделе приложений Trends от Microsoft в магазине Windows Store, что облегчает поиск для многих пользователей. К тому же другие магазины приложений, такие как Google Play Store, также страдают от подобных проблем.

За последние годы Microsoft пыталась улучшить свой Windows Store и последние усилия компании направлены на то, чтобы были включены приложения для стационарных аппаратов. Проблема Microsoft заключается в том, что ей не хватает широкого круга приложений, поэтому эти незаконные программы легко переходят в списки трендов перед их удалением. Microsoft была вынуждена запретить приложения для эмулятора игр в Windows Store в начале этого года, после того, как он был охвачен пиратским контентом.

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