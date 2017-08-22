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iPhone 8 на видео со сканером отпечатков не там, где ждали

22.08.2017 17:46 39

Хочу верить, что это фейк, иначе как с этим жить? На совсем коротеньком видео вы можете заметить, как из станка показывается устройство, напоминающее iPhone. А там… сканер отпечатков пальцев, расположенный посреди задней панели.

Отсюда и вопрос, как же так, ведь по самым свежим слухам получалось, что сканер будет встроенным в экран?

Я больше верю в то, что это вообще не тот завод, где собирают продукцию Apple, а какое-то другое предприятие. Выпустить клон или фейк для китайцев не проблема, будет спрос на рынке — они произведут под заказ, что угодно.

Либо это что-то из рода ранних прототипов. Хотя дизайнеры в Apple и могут создавать странные вещи, но перенести сканер на заднюю часть корпуса в айфоне, это уже за гранью привычных вещей.

Пусть это так и останется слухом, корпус айфона не изуродуют, а людям не придётся привыкать к новым особенностям управления.

Источник: Appleinsider

Источник

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