Наконец-то Samsung занялась дизайном своей самой доступной линейки смартфонов – J-серии, улучшила внешний вид, доработала характеристики. На тесте Samsung Galaxy J3 2017 – это самый дешёвый смартфон из новой серии смартфонов корейской компании. Бюджетные Samsung популярны, вот и посмотрим, что он умеет и может.

Не выглядит бюджетно

Samsung решила не жадничать и основательно переработала дизайн, младшая модель выглядит в духе дорогих устройств компании. Если вы не особо разбираетесь в линейке, то можете легко перепутать J3 2017 с каким-нибудь другим Samsung’ом старших серий. Да, все они на одно лицо, но теперь экран с изогнутым 2,5D- стеклом, а большая часть задней панели закрыта алюминиевой панелью.

Мне предложили телефон в красивом нежно-голубом цвете, кроме такого варианта будут ещё золотистый и чёрный. Не так оригинально, зато в духе традиций: думаю, что у нас в основном будут брать именно в чёрном цвете – так принято.

Сборка отличная, корпус из матового пластика неразборный. У старших J5 и J7 корпус цельнометаллический, чувствуется, решили сэкономить, понизив статус младшей модели, намекая, что доплату за более дорогие версии просят не просто так.

Экран без полезной функции

Я знал, что LG и Samsung любят экономить на младших моделях, удаляя из телефонов датчик освещённости. Зачем?! Не знаю, но и в Galaxy J3 2017 ситуация та же самая – телефон не умеет автоматически регулировать яркость, подстраиваясь под яркое или тусклое освещение. Яркость приходится регулировать вручную, двигая по экрану ползунок.

Кнопки под экраном без подсветки

В отличие от старших и более дорогих моделей, опять же, тут стоит TFT-IPS дисплей, а не AMOLED. Но это уже чистой воды вкусовщина, потому что экран хороший. Он закрыт стеклом с олеофобным покрытием, разрешение 720х1280 точек, диагональ 5,2 дюйма с небольшими рамками.

Мощность

Процессор Exynos 7570, 2/16 ГБ памяти – скромный базовый минимум. Отсек для карточки памяти отдельный, дополнительно можно поставить две SIM-карты, на фоне китайских моделей с гибридными лотками это преимущество.

Android 7 – тоже хорошо, хотя скорость работы оболочки не самая высокая, местами заметно, как телефон призадумывается, когда переключаешься между приложениями или начинаешь быстро листать картинки в галерее. Не любит он такую суету.

Звонковый динамик переехал на боковину корпуса – оригинально, давно я такое не встречал, во время игр не перекроете его рукой. Запас по громкости хороший, но качество не очень, на максимальной громкости похрипывает.

LTE работает хорошо, NFC в смартфоне нет, 5 ГГц сети он тоже не видит, подключается только к 2,4 ГГц — тут бюджетной модели нечем похвастаться.

Для зарядки используется microUSB порт, наворотов вроде быстрой зарядки нет, в комплекте блок питания на 1А. Ёмкость батареи – 2400 мАч, телефон заряжается за 2,5 часа от комплектной зарядки.

По времени работы – результаты стандартные, он выдерживает день активного использования. Если нужны более высокие показатели, смотрите в сторону моделей с аккумуляторами от 4000 мАч.

Камера без наворотов

Фронтальная камера удивила наличием вспышки – других ценных возможностей вроде автофокуса у 5-мегапиксельной камеры нет. Основная камера на 13 мегапикселей, она хорошо снимает днём, но от большинства китайских конкурентов по качеству съёмки телефон ничем не отличается, просто нормальное качество за такие деньги.

Альтернативы

Официальная цена Samsung Galaxy J3 2017 – 12 990 рублей. На его стороне имя марки, навороченная оболочка, хорошая камера, удобные размеры, симпатичный дизайн. Из минусов – нет датчика освещённости, нет сканера отпечатков пальцев, пластик в отделке корпуса, нет NFC.

Дальше наступает самое интересное. За те же 13 тысяч в продаже можно найти массу китайских смартфонов.

Xiaomi Redmi 4X – металлический корпус, сканер отпечатков, 5-дюймовый HD-экран, 3/32 ГБ памяти, процессор Snapdragon 435, камеры на 5 и 13 мегапикселей, аккумулятор на 4100 мАч.

Meizu M5s – металлический корпус, 5,2-дюймовый HD-экран, сканер отпечатков, 3/16 ГБ памяти, процессор MediaTek MT6573, камеры на 5 и 13 мегапикселей.

Honor 6C – металлический корпус, сканер отпечатков, 5-дюймовый HD-экран, 3/32 ГБ памяти, процессор Snapdragon 435, камеры на 5 и 13 мегапикселей.

Заключение

На примере Galaxy J3 хорошо видно, как напугали Samsung китайские производители. Samsung решила вложиться в дизайн, подтянуть характеристики, хотя создать идеальный бюджетный смартфон всё равно не получилось.

Несколько досадных недоделок портят впечатление от, в целом, приятного устройства. Сюда бы батарейку побольше, добавить датчик освещённости и помощнее начинку – телефон бы получился повеселее. А так, Samsung всеми силами намекает на то, что лучше смотреть покупателю в сторону старших, более дорогих устройств.

Тем не менее, я верю, что эта модель будет одной из самых популярных среди смартфонов Samsung этого года. Просто потому, что это новая и недорогая модель с приятным дизайном и удобными размерами.

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