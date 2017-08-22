Есть много игровых гарнитур, которые стоят различные суммы. Codair's Void является одним из популярных вариантов. Это беспроводная гарнитура стоимостью $ 99, которая, как правило, хорошо расценена. На Gamescom на этой неделе Corsair представляет Void Pro, который предлагает гораздо лучший микрофон и слегка улучшенную эргономику.

Новая версия Void Pro RGB Wireless по-прежнему сотоит 99,99 долларов, а также две проводные версии в размере 79,99 долларов: модель с USB-интерфейсом и гибрид USB / аналоговый разъем для консольных игр.

Беспроводная модель рассчитана на 16 часов автономной работы с 40-футовым диапазоном. Кроме того, беспроводные и USB-модели имеют RGB-подсветку, которую вы можете контролировать с вашего ПК, а также эквалайзер от программного обеспечения Corsair.

Вы можете не боятся выбирать гарнитуры вслепую. По словам Trusted Reviews, новый микрофон с шумоподавлением, безусловно, значительно улучшился по сравнению с прошлым поколением.