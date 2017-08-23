Браузерные экономические стратегии позволяют попробовать себя в управлении в разных условиях. Можно оказаться в древнем мире и заниматься развитием государства или отправиться в космос и сделать экономически успешной целую планету. Игра Web Tycoon предлагает новое направление — развитие онлайн-бизнеса, погружение в вебмастеринг для новичков и профессионалов.

О чем эта игра?

Созданием игры про вебмастеров и для вебмастеров занялись разработчики uCoz. Зачем разработчикам SaaS-платформ для вебмастеров делать игру? Потому что они знают аудиторию и видят свободную нишу.

Вебмастеринг в самом широком смысле включает в себя огромное число профессий, связанных с созданием и развитием сайтов. При этом нет ни одной игры, которая бы симулировала эту часть реальности. Есть симуляторы футболистов, сантехников, животных, даже лифта, а поиграть в интернет-маркетолога или фронтэнд-программиста нельзя.

Web Tycoon занимает нишу, попутно открывая новое направление развития экономических стратегий. Экономика в интернете имеет не меньшее значение, чем в реальности, потому что для огромного количества людей онлайн-бизнес становится основным источником дохода. Если вы еще не сделали вебмастеринг своей профессией, то в игре сможете попробовать себя в близких к реальности условиях. Если вы уже профессионал, то Web Tycoon поможет смоделировать разные ситуации и избежать ошибок в настоящей работе.

Почему она может быть полезной?

Направления веб-разработки крайне разнообразны, и запихать их все в одну игру сложно. Однако большая часть профессий найдет отражение в Web Tycoon , приняв форму навыков, которые надо прокачивать. Что разработчики обещают:

Программирование — техническое создание сайта, его серверной части.

— техническое создание сайта, его серверной части. Верстка — настройка пользовательского интерфейса.

— настройка пользовательского интерфейса. Дизайн — внешнее оформление сайта.

— внешнее оформление сайта. Маркетинг — продвижение в сети.

— продвижение в сети. Менеджмент — управление проектом и людьми, которые в нем задействованы.

Навык менеджмента есть только у одного персонажа — того, которого создает игрок в самом начале. Он же на первых порах занимается программированием, версткой, дизайном и маркетингом, чтобы стартовать в бизнесе и заработать деньги на развитие. Когда после первого успешного сайта финансовое положение станет стабильным, начнется второй этап — подбор команды для запуска других, более сложных проектов.

Web Tycoon учит принимать решения в условиях конкуренции в вебмастеринге. Написать сайт с нуля или использовать готовый движок? Вложиться в рекламу в соцсетях или купить трафик? Переделать интерфейс или ограничиться только косметическими изменениями? Ключевым моментом в игре является реакция на различные метрики. Успешным будет тот сайт, который постоянно меняется, учитывая мнение посетителей.

При этом нужно помнить и о тех людях, которые работают в вашей команде. Они будут нуждаться в отдыхе, а монотонный, однообразный труд снизит эффективность их работы. Без хорошего менеджерского скилла стать веб-магнатом не получится — компетентные специалисты не пойдут работать в компанию, которая не ценит их труд. Так что Web Tycoon позволит попробовать себя на разных позициях и прокачать навыки, которые будут полезными в реальной работе. И это, пожалуй, главная причина, чтобы поиграть в неё: даже если вы далеки от вебмастеринга, новая информация о том, как устроен мир интернета, не будет лишней.