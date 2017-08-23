Facebook дал возможность пользователям загружать и просматривать фотографии на 360 градусов в течение чуть более года. Теперь же платформа социальной сети добавляет возможность их создания. Начиная с сегодняшнего дня, как на iOS, так и на Android-версии Facebook позволит пользователям создавать 360-градусные фотографии, не требуя стороннего приложения или камеры.

Конечно, поскольку на телефонах нет встроенных камер для съемки на 360 градусов, процесс похож на то, как вы создаете панорамы в приложении вашего смартфона. Чтобы создать 360-градусные фотографии в Facebook, выделите верхнюю часть ленты новостей и нажмите кнопку «360 фото». Затем медленно вращайтесь для полного поворота, сохраняя при этом графику в центре. Когда все будет готово, вы можете выбрать «отправную точку» для фотографии и опубликовать ее. А также можно установить его как свою обложку.

Обновление пока применяется только к 360-градусным фотографиям. В то время как Facebook поддерживает видео на 360 градусов, вам все равно придется снимать их с помощью камеры, такой как Samsung Gear 360, Insta360 или Nikon KeyMission 360 и загружать отдельно.