После двух лет разработки HyperX показала новейшую версию своего семейства Cloud headset, названного Cloud Alpha. Презентация прошла на Gamescom в Кельне, где можно было увидеть, что у наушников появился новый двухкамерный дизайн, который по мнению HyperX, улучшит характер звука, настроив и отделив бас от средних и высоких частот. HyperX, популярный среди профессиональных игроков в области киберспорта, показывает, что двойные камеры уменьшают искажения и обеспечивают «насыщенный, текстурированный звук для необыкновенной пространственной осведомленности», который можно удобно носить на протяжении многих часов.

Новая модель заменяет предшествующую ей гарнитуру HyperX Cloud Gaming Headset и обладает более легким дизайном из-за алюминиевой рамки. Консольные геймеры могут регулировать громкость и отключать микрофон с шумоподавлением с помощью съемного кабеля для наушников, который имеет встроенный аудиоконтроллер. Он совместим с ПК и основными консолями - включая Nintendo Switch и VR с портом 3,5 мм.

Наушники стоят $ 99,99 и начнут поставляться с 25 сентября. Это ставит их в ту же ценовую лигу, что и Corsair Void Pro, выпущенный вчера, а также Logitech G433 запущенный в июне.