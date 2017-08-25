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Американские колледжи будут преподавать язык программирования Swift от Apple

25.08.2017 20:47 9

Американские колледжи будут преподавать язык программирования Swift от Apple

Apple объявила сегодня, что ее учебная программа будет преподаваться в более чем 30 школьных колледжах в следующем году.

Курс, который уже доступен через iBooks, был разработан Apple, чтобы преподавать студентам без каких-либо навыков кодирования, как создавать приложения для iOS и Mac, используя Swift - язык программирования с открытым исходным кодом Apple. Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил, что компания расширяет программу, потому что «мы верим, что такая возможность должна быть открыта для всех, а общественные колледжи имеют мощный охват в сообществах, где образование станет отличным стартом».

В частности, в пресс-релизе от Apple числится Остинский общественный колледж, Северо-восточный колледж Миссисипи, Северо-Западный Канзасский технический колледж и кампусы в Алабамском общественном колледже, как специально предлагающий новый курс. Тем не менее, в то время как Apple заявляет, что курс будет предложен в «более 30 системах колледжей», не совсем ясно, сколько именно колледжей действительно введут данную учебную программу.

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Американские колледжи будут преподавать язык программирования Swift от Apple
Американские колледжи будут преподавать язык программирования Swift от Apple
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