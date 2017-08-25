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У некоторых пользователей Google Voice возникают проблемы с получением текстовых сообщений

25.08.2017 21:04 6

У некоторых пользователей Google Voice возникают проблемы с получением текстовых сообщений

По словам пользователей, у некоторых из них в программе Google Voice возникают проблемы с получением текстовых сообщений. В потоке сообщений, что оставляют в справочном форуме Google, Android Police заметила жалобы пользователей, что даже если они все равно могут отправлять текстовые сообщения через службу VoIP, текстовые сообщения, отправленные им, не отображаются.

Проблема, похоже, присутствует как на мобильных, так и на стационарных рабочих местах, и Google заявила, что рассматривает жалобы по данной ошибке, но пока еще не нашла выход из сложившейся ситуации. «Спасибо, что сообщили о проблеме, с которой вы сталкиваетесь в SMS-сообщениях. Мы в настоящее время разбираемся с багом. Пожалуйста, следите за обновлениями », - заявила компания в ответ на жалобы.

Один человек заметил, что данная проблема для него уже решилась и больше не беспокоит, хотя другие продолжают испытывать неудобства. Учитывая, что эта ошибка, по-видимому, затрагивает только небольшую часть пользователей голосовой почты, она не должна слишком долго находиться в стадии нерешенных проблей в Google.

У некоторых пользователей Google Voice возникают проблемы с получением текстовых сообщений
У некоторых пользователей Google Voice возникают проблемы с получением текстовых сообщений
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