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Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости

28.08.2017 23:55 6

Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости

Компания Facebook сегодня добавила дополнительную защиту против распространения поддельных новостей и вирусных мистификаций. Если будет обнаружено, что на какой-либо странице много раз были опубликованы ложные истории, компания запретит ей рекламу в Facebook. Компания использует сторонние организации для проверки достоверности фактов. Согласно правилам Facebook, рекламодатели уже не имеют права запускать объявления, ссылающиеся на ложные истории, но это новое обновление идет еще дальше.

В своем блоге компания заявляет, что будет отслеживать и уничтожать «страницы, использующие рекламные объявления Facebook для создания своей аудитории, чтобы распространять ложные новости в более широком смысле». Поэтому это последнее обновление направлено на то, чтобы недостоверные новостные страницы не могли зарабатывать деньги. Но как только подобная страница перестает делиться ложными историями, Facebook позволит снова запускать рекламу.

После президентских выборов в 2016 году в США различные инициативы Facebook, направленные на борьбу с поддельными новостями, включали мониторинг подозрительных страниц, которые распространяли поддельные новости и блокировали рекламные объявления в Великобритании, советуя людям способы выявления фальшивых новостей.

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Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости
Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости
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