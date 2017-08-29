Вторник, 29 Августа

Компания Sony снизила цены на PlayStation VR

29.08.2017 0:11 9

Компания Sony снизила цены на PlayStation VR

Sony снижает цену для своих двух комплектов PlayStation VR. Сегодня компания объявила, что начнет продавать PSVR-комплект стоимостью в 399 долларов, который ранее включал только гарнитуру - с камерой PlayStation, которая имеет цену в 59 долларов. Более дорогой пакет, в который входят камера, два контроллера PlayStation Move и коллекция мини-игр Sony PlayStation Worlds, упали до 449 долларов. Оба пакета поступят в продажу 1 сентября.

PlayStation VR часто рекламировалась как гарнитура VR за 399 долларов, но поскольку вам нужна внешняя камера для ее использования, истинная цена для большинства людей получалась выше при запуске. В начале этого года некоторые розничные торговцы запустили рекламные пакеты с бесплатной камерой, но теперь Sony делает это официально. Такая скидка также делает PlayStation VR дешевле, чем Oculus Rift, который в прошлом месяце опустил свою цену до 499 долларов.

В этом году все три крупные высокопроизводительные гарнитуры VR увидели снижение цен; HTC на прошлой неделе опустила Vive до 599 долларов. По сравнению с Oculus и HTC, Sony сделала скромное  снижение цены, но это позволило устранить часть неприятных скрытых расходов PlayStation VR, а также делает всю платформу немного более привлекательной.

Компания Sony снизила цены на PlayStation VR
Компания Sony снизила цены на PlayStation VR
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