Fitbit только что анонсировала новые смарт-весы, Aria 2, которые могут похвастаться новым дизайном и обновленными функциями, по сравнению с оригинальной весами Aria.

Согласно информации от Fitbit, Aria 2 проще настроить через Bluetooth прямо на вашем смартфоне, используя приложение Fitbit, чем оригинальные Aria, а также новинка предлагает более точные показания. Aria 2 также может распознать до восьми пользователей, что позволяет совместно использовать одно устройство с несколькими членами семьи.

Ария была отправлена на модернизацию на некоторое время, учитывая, что прошло почти пять лет с тех пор, как Fitbit выпустила оригинальную модель еще в 2012 году. Как и оригинальная Aria, Aria 2 может отслеживать вес, индекс массы тела, процент жировых отложений и мышечную массу , а также синхронизировать эти данные с приложением Fitbit, где вы можете отслеживать его вместе с данными других устройств Fitbit.

Aria 2 будет стоить в районе 129,95 долларов, когда в октябре появится на прилавках магазинов.