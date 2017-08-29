Вторник, 29 Августа

Fitbit выпускают новые смарт-весы Aria 2

29.08.2017 0:25 12

Fitbit выпускают новые смарт-весы Aria 2

Fitbit только что анонсировала новые смарт-весы, Aria 2, которые могут похвастаться новым дизайном и обновленными функциями, по сравнению с оригинальной весами Aria.

Согласно информации от Fitbit, Aria 2 проще настроить через Bluetooth прямо на вашем смартфоне, используя приложение Fitbit, чем оригинальные Aria, а также новинка предлагает более точные показания. Aria 2 также может распознать до восьми пользователей, что позволяет совместно использовать одно устройство с несколькими членами семьи.

Ария была отправлена на модернизацию на некоторое время, учитывая, что прошло почти пять лет с тех пор, как Fitbit выпустила оригинальную модель еще в 2012 году. Как и оригинальная Aria, Aria 2 может отслеживать вес, индекс массы тела, процент жировых отложений и мышечную массу , а также синхронизировать эти данные с приложением Fitbit, где вы можете отслеживать его вместе с данными других устройств Fitbit.

Aria 2 будет стоить в районе 129,95 долларов, когда в октябре появится на прилавках магазинов.

Компания Sony снизила цены на PlayStation VR
Компания Sony снизила цены на PlayStation VR
Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости
Facebook теперь блокирует рекламу на страницах, которые распространяют поддельные новости
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.