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Устройства Amazon Echo теперь поддерживают воспроизведение музыки в разных комнатах

29.08.2017 19:27 9

Устройства Amazon Echo теперь поддерживают воспроизведение музыки в разных комнатах

Устройства Amazon Echo теперь могут обрабатывать воспроизведение музыки в нескольких комнатах. Компания анонсировала сегодня, что пользователи Echo теперь могут синхронизировать музыку через устройства в своем доме. Позже эта функция будет распространяться на элементы управления многокомнатной музыкой на других подключенных динамиках.

На данный момент устройства Echo, включая Dot, Echo Show и обычный Echo, могут обрабатывать музыкальные запросы от Amazon Music, TuneIn, iHeartRadio и Pandora,а также в скором времени ожидается поддержка Spotify и SiriusXM. Amazon также заявляет, что запускает новые инструменты для разработчиков динамиков, которые хотят сделать их устройства совместимыми с многокомнатным воспроизведением. Alexa Voice Service (AVS) Multi-Room Music SDK позволяет производителям устройств интегрироваться с музыкой Amazon Alexa Multi-Room Music. Этот инструмент будет доступен в конце этого года.

Но более интересными являются новые API Connected Speaker, которые позволяют пользователям контролировать воспроизведение музыки на динамиках, отличных от устройств Echo, через цифрового помощника Alexa. Компания Amazon говорит, что работает с Sonos, Bose, Sound United и Samsung, чтобы стать пионером в этой технологии. Эти API-интерфейсы доступны в предварительном просмотре разработчиков.

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