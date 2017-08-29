Google признал, что широко распространенные проблемы с подключением в Японии были результатом ошибки технического гиганта. Веб-трафик, предназначенный для японских интернет-провайдеров, отправлялся в Google вместо этого.

Среди пострадавших были интернет-банкинг, системы железнодорожных платежей, а также игровые сайты. Представитель сказал, что «ошибка конфигурации сети» продолжалась только в течение восьми минут в пятницу, но для возобновления некоторых услуг потребовалось несколько часов. По данным Japan Times, Nintendo была среди компаний, сообщивших о плохих связях, а также в железнодорожной компании East Japan.

Министерство внутренних дел и связи страны поручило расследовать ошибку, которая привела к временному захвату трафика Google, крупному телекоммуникационному провайдеру NTT Communications Corp, который утверждает, что в Японии более 50 миллионов клиентов.

Поскольку Google не может обеспечить транзит в сторонние сети, объясняет отраслевой эксперт BGPMon, трафик был потерян.