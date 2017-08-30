Среда, 30 Августа

Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality

30.08.2017 22:25 6

Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality

На этой неделе Asus официально запустила гарнитуру Windows Mixed Reality на IFA. Она выглядит как самый уникальный дизайн гарнитуры, который мы видели до сих пор у многих гарнитур Mixed Reality, которые производители ноутбуков на Windows демонстрируют в последние месяцы. Asus добавила многоугольную панель 3D-покрытия спереди и поддерживает шесть степеней свободы слежения без датчиков.

Отсутствие датчиков является ключевой частью виртуальной реальности Microsoft, хотя компания заклеймила свои первоначальные усилия в «Mixed Reality». Многие из тех же VR-тестов, которые доступны на Oculus Rift или гарнитуре Vive от HTC, также будут работать на платформе Windows Microsoft Mixed Reality, где еще присутствует поддержка контента SteamVR. Гарнитура Asus весит меньше килограмма, что делает ее одной из более легких гарнитур, и имеет разрешение 3K.

Asus планирует сделать свою минигарнитуру Windows Mixed Reality доступной в конце этого года по цене 535 долларов. А это намного больше, чем у Dell при цене в 349,99 долларов. Dell также запускает гарнитуру с двумя контроллерами движения за 449,99 доллара, но неясно, предлагает ли Asus свои собственные контроллеры в качестве комплекта. Во время раннего взгляда на Windows Mixed Reality контроллеры движения кажутся необходимым дополнением, чтобы максимально использовать последние игры VR.

Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality
Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality
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