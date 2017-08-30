Процессоры Intel восьмого поколения уже здесь, и одна из больших тенденций, которые можно заметить на конференции в IFA, - это множество производителей, которые обновляют свои существующие ноутбуки, добавляя в их «начинку» более мощные чипы. Asus не является исключением, поэтому компания объявляет, что ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 выйдут на рынок с обновленными версиями новых чипов Core i7 Kaby Lake-R восьмого поколения.

В остальном, мало что меняется в отношении двух ноутбуков. ZenBook 3 Deluxe по-прежнему имеет 14-дюймовый экран с ультра-узкими рамками и может быть сконфигурирован с объемом памяти до 16 ГБ и объемом до 1 ТБ на SSD-пространстве. Аналогично, ZenBook 13 более или менее похож на существующую модель с графическим процессором Nvidia GeForce MX150 и дисплеем 4K.

Asus еще не объявила дату выхода или цены для обновленных ноутбуков, но уже можно ожидать увидеть их когда-нибудь в ближайшем будущем.