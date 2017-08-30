Среда, 30 Августа

Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel

30.08.2017 22:40 6

Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel

Процессоры Intel восьмого поколения уже здесь, и одна из больших тенденций, которые можно заметить на конференции в IFA, - это множество производителей, которые обновляют свои существующие ноутбуки, добавляя в их «начинку» более мощные чипы. Asus не является исключением, поэтому компания объявляет, что ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 выйдут на рынок с обновленными версиями новых чипов Core i7 Kaby Lake-R восьмого поколения.

В остальном, мало что меняется в отношении двух ноутбуков. ZenBook 3 Deluxe по-прежнему имеет 14-дюймовый экран с ультра-узкими рамками и может быть сконфигурирован с объемом памяти до 16 ГБ и объемом до 1 ТБ на SSD-пространстве. Аналогично, ZenBook 13 более или менее похож на существующую модель с графическим процессором Nvidia GeForce MX150 и дисплеем 4K.

Asus еще не объявила дату выхода или цены для обновленных ноутбуков, но уже можно ожидать увидеть их когда-нибудь в ближайшем будущем.

Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel
Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel
Apple пошла навстречу пользователям и снизала цены на аксессуары для нового ноутбука
Apple пошла навстречу пользователям и снизала цены на аксессуары для нового ноутбука
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.