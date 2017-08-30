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Acer представила новые версии Spin 5

30.08.2017 22:55 6

Acer представила новые версии Spin 5

Spin 5 - один из самых дешевых ноутбуков с вращающимся экраном в линейке Acer, со стартовой ценой в 799 долларов. И на выставке новых технологий IFA в этом году Acer представила улучшенные характеристики, добавив новейшие процессоры Core 8-го поколения.

Доступный в размерах 13 дюймов и 15 дюймов, Spin 5 предлагает хорошее оборудование, несмотря на то, что находится в конце среди ноутбуков с вращающимся дисплеем в линейке Acer. В то время как компания не предлагает точных конфигураций или цен, обновленный Spin 5 будет поставляться с новыми процессорами Intel 8-го поколения, предлагающими до 16 ГБ оперативной памяти, а на 15-дюймовой модели - графическим процессором Nvidia GTX 1050. В Spin 5 также есть микрофоны дальнего действия, которые позволяют использовать Cortana с расстояния до 3,96 м, что должно быть отлично для тех, кто на самом деле использует Cortana в качестве помощника, который активируется с помощью голоса.

Обе модели Spin 5 должны быть доступны в сентябре как в США, так и в Европе.

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