В этом году Alienware пытается застолбить себе место в мире игровых аксессуаров и его последние усилия - два новых монитора. Оба имеют ширину 34 дюйма и соотношение сторон 21: 9, а также включают в себя G-Sync от Nvidia для более плавного геймплея. У обоих из них также есть смешные имена: модель более высокого класса - «A W 3 4 1 8 D W», а модель нижнего ранга - «A W 3 4 1 8 H W».

Первый из них имеет немного высокую цену. Он будет продаваться за $ 1,499 и основные характеристики включают дисплей 3440 x 1440, поддержку частоты обновления до 120 Гц, а также 4 мс время отклика. Другая модель будет продаваться за $ 1,199 и имеет дисплей с разрешением 2560 x 1080 с более низким разрешением. Взамен, тем не менее, данная модель будет иметь частоту обновления 160 Гц. Оба монитора включают в себя встроенные светодиоды на задней панели, которые можно настроить в четырех разных зонах, чтобы ваш стол мог подсвечивать цвета по вашему выбору.

Сегодня Alienware запускает модель с более высоким разрешением, а вторая модель должна уже будет появиться в этом году, но только позже.