Среда, 30 Августа

Alienware показывает два 34-дюймовых игровых мониторах с G-Sync

30.08.2017 23:16 3

Alienware показывает два 34-дюймовых игровых мониторах с G-Sync

В этом году Alienware пытается застолбить себе место в мире игровых аксессуаров и его последние усилия - два новых монитора. Оба имеют ширину 34 дюйма и соотношение сторон 21: 9, а также включают в себя G-Sync от Nvidia для более плавного геймплея. У обоих из них также есть смешные имена: модель более высокого класса - «A W 3 4 1 8 D W», а модель нижнего ранга - «A W 3 4 1 8 H W».

Первый из них имеет немного высокую цену. Он будет продаваться за $ 1,499 и основные характеристики включают дисплей 3440 x 1440, поддержку частоты обновления до 120 Гц, а также 4 мс время отклика. Другая модель будет продаваться за $ 1,199 и имеет дисплей с разрешением 2560 x 1080 с более низким разрешением. Взамен, тем не менее, данная модель будет иметь частоту обновления 160 Гц. Оба монитора включают в себя встроенные светодиоды на задней панели, которые можно настроить в четырех разных зонах, чтобы ваш стол мог подсвечивать цвета по вашему выбору.

Сегодня Alienware запускает модель с более высоким разрешением, а вторая модель должна уже будет появиться в этом году, но только позже.

Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality
Asus представила новую гарнитуру Windows Mixed Reality
Ошибка в Google нарушила работу интернет-трафика в Японии
Ошибка в Google нарушила работу интернет-трафика в Японии
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.