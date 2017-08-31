В маркетинге активно применяют инновационные технологии, которые позволяют добиться большего рекламного эффекта от вывесок, акций и презентации. В частности сегодня пользуются большой популярностью цифровые вывески, управлять которыми можно при помощи облачной системы. Заходите на сайт компании Disima и узнайте более подробно о том, как стремительно развиваются сетевые визуальные технологии в мире рекламы и какие требования выдвигают заказчики интерактивности. Следуя всем этим правилам, индустрия Digital signage сумела применить на деле цифровые вывески и экраны, и предложить простое облачное управление благодаря гибкому программному обеспечению. Теперь контролировать экраны с афишами, информацией, призывами и лозунгами можно из любого места, даже не имея под рукой компьютера, а делая это при помощи смартфона.

Disima разрабатывает облачные системы управления, и позволяет запускать экраны на любых платформах и управлять ими без особого труда. Для рекламы это неоценимый прорыв, которым сегодня могут воспользоваться все, кто старается идти в ногу со временем и хочет облегчить себе производственные задачи. Сейчас компания работает в режиме тестирования для того, чтобы предложить клиентам наилучшее совершенное решение, в котором не будет никаких проблем при предоставлении публичного доступа к сервису. Для того, чтобы первым попробовать систему облачного управления цифровыми экранами и вывесками, оставьте свой адрес электронной почты в заявке на сайте и подпишитесь на рассылку новостей, быстро узнавая о начале полноценной работы сервиса.

Программное обеспечение для Digital signage от компании Disima использует централизованное решение для управления контентом и гарантирует множество преимуществ, постоянно обновляется, обеспечивает надежность и доступность сервиса. С помощью универсального плеера клиенты смогут просматривать фотографии и видеозаписи, прослушивать аудио интегрировать любые IT- системы на свои экраны и цифровые вывески. Интерактивность гарантирует легкую обратную связь с посетителями тем, у кого установлены сенсорные экраны. С помощью этих систем можно проводить опросы и выполнять разные другие виды рекламной и аналитической деятельности. Экраны будут работать в автономном независимом режиме даже при потере связи с сервером, а возможности облачного управления будет постоянно расширяться!