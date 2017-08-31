Цифровая сфера развивается всё быстрее и многим новичкам сложно разобраться в новых сервисах, которые появляются в интернете, а также в технике. С ее помощью зачастую можно получить доступ к этим сервисам. В сети легко найти любой контент по запросу, это могут быть фотографии, музыкальные файлы или фильмы. В социальных сетях и на хостинге YouTube легко найти клипы знаменитых исполнителей, однако как поступить тем, кто хочет посмотреть эти видеозаписи не в онлайне, а скачать на свой компьютер? Хороший вопрос. Сегодня мы постараемся разобраться в том, какие существуют программы для загрузки видео с сайтов YouTube, Одноклассники, соцсетей ВКонтакте и Facebook, а также с Vimeo через разные браузеры.

Одним из лучших приложений для этого является Savefrom.net, которое можно бесплатно загрузить на свое устройство, чтобы скачивать видеоролики из вышеназванных ресурсов. SaveFrom.net скачать бесплатно для Windows 7 можно по этой ссылке. После того, как программа загрузится на ваш компьютер, необходимо будет открыть ярлык установки, подтвердить начало инсталляции, нажав клавишу Запустить. Это лицензионное программное приложение, которое предлагает познакомиться с соглашением перед установкой. Минуя этот процесс и соглашаясь с требованиями разработчика, вы сможете установить расширение Тamper monkey, включить его и благодаря нему скачивать в браузерах Google Chrome, Опера, Mozilla и Сафари, а также других на любой видеоконтент совершенно бесплатно.

Открывая тот или иной ролик, вы увидите рядом с количеством просмотров кнопку для скачивания, которая на Ютубе будет выглядеть в виде белой стрелки на зелёном фоне, направленной вниз. На других хостингах клавиша может отличаться. Например, ВКонтакте, она появится напротив аудио и видеозаписи в виде синей стрелки, направленной вниз. Если вам потребовалось удалить расширение, сделать это можно через панель управления Windows, или диспетчер расширений в вашем браузере. Программа работает на базе Windows 7-8-10, а также может устанавливаться на Windows XP. Последняя версия утилиты для Chrome на русском языке доступна на сайте по ссылке выше – ее можно скачать абсолютно безвозмездно, найдя кнопку Загрузить. Это очень удобное приложение, которым можно пользоваться безопасно, не боясь установить вместе с ним всякие вирусы и сторонние программы с вредоносным ПО.