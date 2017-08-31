Пятница, 1 Сентября

Ноутбук Lenovo Yoga 720 появится в меньшем 12-дюймовом размере

31.08.2017 23:31 24

Ноутбук Lenovo Yoga 720 появится в меньшем 12-дюймовом размере

В последнее время ноутбуки Lenovo среднего класса серии Yoga 700 стали достаточно хороши, прежде чем перейти к устройствам 900 серии высшего уровня. Теперь, выпустив 13 и 15-дюймовую Yoga 720s в начале этого года, компания показала более портативный 12-дюймовый вариант.

Новая модель называется, как и следовало ожидать, Lenovo Yoga 720 12 дюймов. Вы можете ознакомиться с процессором i3, i5 или i7 - все из семейства Core 7-го поколения от Intel. 12-дюймовая модель не такая уж стройная, как некоторые из конкурентов - она ​​толще, чем MacBook, и весит на 200 грамм больше. Но опять же, вы получаете более быстрый процессор за относительно дешевую цену, так как она начинается с 649 долларов для базовой модели.

Эта толщина также дает вам как USB-A, так и порт USB-C. Он заряжается обычным гнездом питания Lenovo, который немного раздражает, но вы можете использовать USB-C для зарядки, если хотите. Ноутбук поддерживает Windows Hello через встроенный датчик отпечатков пальцев и поставляется с сенсорным экраном FHD IPS с диагональю 12,5 дюйма, который сам поддерживает Windows Ink, если у вас есть стилус. Также будет можно полностью переключить экран в планшетный режим, а срок службы батареи должен длиться «до 8 часов».

Дата выхода ноутбука запланирована в октябре.

Acer представила новые версии Spin 5
Acer представила новые версии Spin 5
Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel
Asus обновляет ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13 до новейших процессоров Intel
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.