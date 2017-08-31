В последнее время ноутбуки Lenovo среднего класса серии Yoga 700 стали достаточно хороши, прежде чем перейти к устройствам 900 серии высшего уровня. Теперь, выпустив 13 и 15-дюймовую Yoga 720s в начале этого года, компания показала более портативный 12-дюймовый вариант.

Новая модель называется, как и следовало ожидать, Lenovo Yoga 720 12 дюймов. Вы можете ознакомиться с процессором i3, i5 или i7 - все из семейства Core 7-го поколения от Intel. 12-дюймовая модель не такая уж стройная, как некоторые из конкурентов - она ​​толще, чем MacBook, и весит на 200 грамм больше. Но опять же, вы получаете более быстрый процессор за относительно дешевую цену, так как она начинается с 649 долларов для базовой модели.

Эта толщина также дает вам как USB-A, так и порт USB-C. Он заряжается обычным гнездом питания Lenovo, который немного раздражает, но вы можете использовать USB-C для зарядки, если хотите. Ноутбук поддерживает Windows Hello через встроенный датчик отпечатков пальцев и поставляется с сенсорным экраном FHD IPS с диагональю 12,5 дюйма, который сам поддерживает Windows Ink, если у вас есть стилус. Также будет можно полностью переключить экран в планшетный режим, а срок службы батареи должен длиться «до 8 часов».

Дата выхода ноутбука запланирована в октябре.