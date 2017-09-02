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В сети появились новые фотографии отмененного планшета Surface Mini

02.09.2017 16:40 24

В сети появились новые фотографии отмененного планшета Surface Mini

Изображения Surface Mini просочились в Интернет в начале этого года, но теперь мы еще более подробно можем рассмотреть отмененный планшет от Microsoft. Эван Бласс опубликовал маркетинговые изображения для Surface Mini, показав красный резиновый корпус с подставкой и полные характеристики устройства. По сообщениям, Surface Mini был 7,5-дюймовым устройством с дисплеем 1440 x 1080, процессором Qualcomm Snapdragon 800, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти. Похоже, что Microsoft планировала использовать черный, красный и синий варианты Surface Mini до его отмены.

Первоначально компания планировала представить планшет Surface Mini вместе с Surface Pro 3 на мероприятии в мае 2014 года. Пока был анонсирован Surface Pro 3, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и бывший генеральный директор Nokia Стивен Элоп отменили проект Surface Mini всего за несколько недель до этого.

Surface Mini был оснащен процессором ARM от Qualcomm и был разработан для запуска Windows RT и поддержки Surface Pen.

Microsoft, вероятно, отменила планшет в нужное время. Гигант программного обеспечения не имел большого успеха со своими устройствами Windows RT, а на более крупном рынке были проигнорированы 7- или 8-дюймовые планшеты в пользу более крупных смартфонов.

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