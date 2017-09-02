Настольная игра Settlers of Catan от Iconic переходит в виртуальную реальность. Новая версия разрабатывается игровой студией Experiment7, которая ранее создавала пару VR. Виртуальная игра, которая подходит как для Oculus Rift, так и для Gear VR и называется просто Catan VR и описывается как «верная классике, но оптимизированная для виртуальной реальности» с «новым, полностью захватывающим форматом». К сожалению, создатели не показывают, как именно выглядит новый тайтл VR, хотя кажется, что он будет содержать как однопользовательский, так и сетевой многопользовательский компонент.

Settlers of Catan была впервые выпущена как физическая настольная игра еще в 1995 году и медленно набирала армию поклонников, которых привлекает концепция создания и расширения поселений. Она продана более 20 миллионов копий и перенесена на несколько цифровых платформ, включая консоли и смартфоны. «В первый раз, когда я увидел Catan на«magic table», я был очарован тем, что предлагает VR», - сказал в своем заявлении создатель Клаус Теубер. «Игра, которую я сделал в нашей гостиной с семьей 25 лет назад в виртуальной реальности? Это невероятно».

Ожидается, что выпуск VR-издания Catan начнется в праздничный сезон.