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Acer анонсировала выпуск двух 360-градусных камер

02.09.2017 17:23 15

Acer анонсировала выпуск двух 360-градусных камер

Acer присоединяется к 360-градусной видеомании с двумя новоиспеченными камерами, а одна из них предназначена для использования в автомобиле. Acer Holo360 - это камера со съемкой в 360 градусов на смартфоне, оборудованная процессором Qualcomm Snapdragon 625. Камера, подключенная к LTE, оснащена 3-дюймовым дисплеем и может захватывать видео на 360 градусов. Он также работает под управлением Android 7.1, что позволяет пользователям легко делиться своими видео на различных интернет-платформах.

Другая камера, анонсированная Acer, - это Vision360. Высокопроизводительная камера, предназначенная для того, чтобы снимать каждый угол вашего автомобиля во время столкновения в 4K, а затем загружать этот кадр в облако с координатами GPS и вашей скоростью. Если ваш автомобиль неподвижен и поражен (скажем, на стоянке), Vision360 активируется, записывает видео и отправляет вашему телефону уведомление. Это гораздо лучшее решение, чем простая панель управления, особенно если в ваш автомобиль въехали сзади.

Acer анонсировала выпуск двух 360-градусных камер

Vision360 также поддерживает удаленное наблюдение и отслеживание местоположения (чтобы помочь вам найти ваш автомобиль на стоянке), и пользователи смогут смотреть отснятый материал обратно через гарнитуру VR от Acer.

Holo360 будет продаваться в ноябре по цене $ 429, а Vision360 поступит с ценой в $ 414, когда появится в конце этого года в Европе.

Acer анонсировала выпуск двух 360-градусных камер
Acer анонсировала выпуск двух 360-градусных камер
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