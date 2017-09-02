Alcatel представила два новых бюджетных смартфона
Alcatel анонсировала два новых дополнения к бюджетной линейке смартфонов на IFA 2017: Idol 5 и A7.
Idol 5 включает функцию App Cloner, которая дублирует социальные приложения, такие как Instagram и WhatsApp, позволяя вам войти в систему на две учетные записи без необходимости выхода из системы, что приятно. Вне этого, это ваш стандартный телефон под $ 300:
5.2-дюймовый полноэкранный дисплей
Процессор с октановым сердечником MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц
16 ГБ памяти, 3 ГБ ОЗУ
Задняя камера 13MP, фронтальная камера 5MP
Аккумулятор емкостью 2,800 мАч
Alcatel A7 - немного более крупная, немного более мощная и немного более дешевая версия Idol 5:
5,5-дюймовый полноэкранный дисплей
Октано-ядерный процессор 1,5 ГГц
32 ГБ памяти, 3 ГБ ОЗУ
Задняя камера 16MP, передняя камера 8MP
Аккумулятор емкостью 4000 мАч
И Idol 5 и A7 в настоящее время доступны только в Европе. Вы можете приобрести A7 за € 229 и Idol 5 за € 239 по всей Европе, начиная с сегодняшнего дня.