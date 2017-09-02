Alcatel анонсировала два новых дополнения к бюджетной линейке смартфонов на IFA 2017: Idol 5 и A7.

Idol 5 включает функцию App Cloner, которая дублирует социальные приложения, такие как Instagram и WhatsApp, позволяя вам войти в систему на две учетные записи без необходимости выхода из системы, что приятно. Вне этого, это ваш стандартный телефон под $ 300:

5.2-дюймовый полноэкранный дисплей

Процессор с октановым сердечником MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц

16 ГБ памяти, 3 ГБ ОЗУ

Задняя камера 13MP, фронтальная камера 5MP

Аккумулятор емкостью 2,800 мАч

Alcatel A7 - немного более крупная, немного более мощная и немного более дешевая версия Idol 5:

5,5-дюймовый полноэкранный дисплей

Октано-ядерный процессор 1,5 ГГц

32 ГБ памяти, 3 ГБ ОЗУ

Задняя камера 16MP, передняя камера 8MP

Аккумулятор емкостью 4000 мАч

И Idol 5 и A7 в настоящее время доступны только в Европе. Вы можете приобрести A7 за € 229 и Idol 5 за € 239 по всей Европе, начиная с сегодняшнего дня.