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Microsoft раскрывает дату выпуска гарнитур для Windows Mixed Reality

02.09.2017 18:01 24

Microsoft раскрывает дату выпуска гарнитур для Windows Mixed Reality

Партнеры Microsoft по технологиям на этой неделе постепенно открывают доступ к своим гарнитурам для Windows Mixed Reality на IFA. В настоящее время Microsoft официально отметила, что первые гарнитуры будут доступны 17 октября для потребителей вместе с обновлением Autodesk Windows 10 Fall.

Цены на гарнитуры для Mixed Reality начнутся с 299 долларов от Acer, с 450 долларов (куда входят контроллеры движения) от HP и Dell / Lenovo оценивают свои устройства в 349 доллара. Asus не будет выпускать гарнитуру для Windows Mixed Reality до весны 2018 года, несмотря на то, что на этой неделе продемонстрировала уникальный дизайн на IFA. Это самая дорогая гарнитура в диапазоне около $ 535 и непонятно, почему компания собирается выпустить ее через несколько месяцев после конкурентов.

Microsoft позволит пользователям Mixed Reality запускать универсальные приложения из Windows Store и размещать голограммы от HoloLens в виртуальной среде «Cliff House». Windows Mixed Reality также будет включать доступ к SteamVR-играм и некоторым играм из Windows Store.

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