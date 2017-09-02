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Этот модульный мягкий робот можно сложить вместе так же легко, как Lego

02.09.2017 18:27 24

Этот модульный мягкий робот можно сложить вместе так же легко, как Lego

Мягкие, губчатые и гибкие роботы уже давно представляют собой перспективную область исследований, но у них есть некоторые общие ограничения. Они, как правило, создаются для отдельных целей и их трудно настроить для новых задач. Модульный мягкий робот - новый дизайн от исследователей, работающих в Швейцарском федеральном технологическом институте в Лозанне (EPFL).

Основной модуль этого бота состоит из трех пневматических насосов, которые расширяются и сворачиваются для изменения направления. Эти устройства могут складываться вместе так же легко, как и Lego, и как только они присоединены друг к другу, то используют один и тот же источник питания и систему управления. В том, что, по мнению исследователей, является первым для мягких роботов, они также полностью питаются вакуумом, а не используют сжатый воздух. Это облегчает им работу в качестве модулей и больше похоже на то, как работают человеческие мышцы - с использованием сокращения, а не расширения.

Исследователи, стоящие за проектом, говорят, что эти модули могут исполнять ряд задач. Прикрепите какой-либо инструмент на конце и у вас появится роботизированная рука. Они могут быть использованы для передвижения - просто сложите их вместе и они будут извиваться как змея. А если вы хотите, чтобы такой робот поднялся по окнам, то просто прикрепите присоски.

«У каждого где-то есть швейцарский армейский нож, мы хотим, чтобы подобным инструментом был наш робот», - сказал в интервью «New Scientist» Джейми Пайк, ведущий автор работы. «Вы можете хранить его в своем ящике инструментов, чтобы помочь автоматизировать простые задачи по дому».

Этот модульный мягкий робот можно сложить вместе так же легко, как Lego

Конечно, как и любые мягкие роботы, эта модульная система имеет свои недостатки. Например, по сравнению с более традиционными формами робототехники, работающими на электродвигателях, они не очень мощные и не очень точные. Они также не являются мобильными, поскольку должны оставаться привязанными к громоздким вакуумным насосам для обеспечения источника питания. Тем не менее, эта концепция многообещающая. Ведь кто откажется, чтобы в их доме был робот-мультиинструмент?

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