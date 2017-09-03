Что представляют собой часы smart baby watch q100 и где их можно купить.

Если вы заботитесь о безопасности своего ребенка и собираетесь купить ему умные часы, тогда рекомендуем обратить внимание на smart baby watch q100.

Это прекрасная модель, которая пришла на смену получившим популярность g80. Девайс обладает рядом отличительных особенностей по сравнению с предыдущей моделью. Изменения в частности коснулись размера дисплея, он стал значительно больше (на 30 %). Но несмотря на большой размер корпуса, часы хорошо сидят даже на маленькой ручке. Ремешок позволяет зафиксировать их даже на очень худой руке.

Такой вариант умных часов идеально подойдет для детей младшего школьного возраста. Сим карта в наборе не идет. Придется подключить ее отдельно. Обратите внимание, что нужна не микро симка, а nanoSIM. При необходимости можно попросить консультанта, чтоб он сам ее установил после подключения. После установки симки стоит синхронизировать телефон и часы. Девайс совместим со смартфонами на базе Android и iOS. Нужно скачать специальное приложение и установить его. Далее все еще проще, просто следуйте инструкциям.

Со всеми функциями и характеристиками часов Q100 можно ознакомиться из этого видо обзора от 3Д-ТОЙ:

В процессе эксплуатации умных часов, на телефон, с которым они синхронизированы будут приходить оповещения. Дисплей сенсорный, поэтому управление будет осуществляться через тач скрин. Диагональ дисплея составляет 40 мм. В отличии от обычных часов, которые работают на батарейках и могут спустя какой-то промежуток показывать неправильное время (к примеру, батарейки начинают терять заряд), умные часы обновляются автоматически. Но сначала нужно задать часовой пояс.

Родителям тех малышей, которые любят собирать конструкторы можно посоветовать купить конструктор для детей. Такая игрушка позволяет развить моторику рук. Это невероятно интересная и увлекательная игра, которая захватывает с самого начала. Помимо конструктора можно купить деревянные 3д пазлы, которые сделаны из экологически чистого материала и подойдут тем деткам, которые склонны к аллергическим реакциям.

Многофункциональность и удобство с baby watch q100.

Как и любые другие умные часы с baby watch g100 можно принимать входящие вызовы, звонить на разрешенные номера, принимать сообщения. Разговор происходит по громкой связи через микрофон. Также через этот микрофон родители могут подслушивать, что происходит вокруг ребенка. Такая функция может быть весьма полезна. Если, к примеру, ваш ребенок начал жаловаться, что на него без причины ругается преподаватель, воспитатель или няня, вы сможете проверить так ли это, а функция прослушки вам поможет.

Несмотря на то, что дисплей сенсорный и управление происходит за счет тач скрина, на корпусе осталась кнопка SOS. Производитель специально ее оставил. Также с таким гаджетом есть возможность следить за активностью и отдыхом ребенка. К примеру, за счет шагомера вы сможете узнать сколько энергии тратит в день ваше чадо (какое расстояние проходит), а мониторинг сна покажет сколько времени тратится на отдых. При необходимости можно настроить радиуса разрешенных границ. Для этого на карте вы отмечаете, где разрешено играть ребенку и за какие границы выходить нельзя. Узнать подробнее обо всех возможностях гаджета вы сможете из инструкции.