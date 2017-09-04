Компьютерные программы, что находятся на наших гаджетах обладают огромным количеством полезных опций и, наверняка, есть немало пользователей, которые просто не могут разобраться во всем этом разнообразии. Действительно, великое множество ПО может повергнуть в шок любого начинающего юзера, что только стал изучать опции своего компьютера. Именно для таких пользователей, которые не хотят «блуждать в потемках», идя по пути проб и ошибок, создан портал theprogs.ru. На его страницах можно скачать бесплатно Skype, программу, что известна подавляющему большинству пользователей во всем мире. Однако при такой популярности, люди, сидящие за мониторами, знают лишь о возможности выходить на видеосвязь с разными людьми, у которых тоже установлена эта программа. Вместе с тем, Skype имеет гораздо больше опций, чем простой инструмент для общения. В этой программе можно передавать и принимать документы, фотографии и небольшие видеоматериалы.

Естественно, что качество связи зависит от возможностей вашего трафика. Но всегда есть возможность улучшить качество связи за счет настроек видео и звука. Кроме того, что мы можете видеть одного собеседника, можно организовать коллективную беседу. Для видеоконференции не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Если у вас новая оперативная программа, то нужно скачать именно Skype 2017, которая позволит корректно использовать все функции. Интересно, что программ не была придумана для общего коммерческого использования. Просто два бизнесмена из Дании и Швеции устали оплачивать дорогие международные переговоры и придумал способ выйти на прямую связь.

Только после этого Skype получила огромную популярность, и аудитория пользователей сегодня насчитывает более 200 миллионов человек. Если вы хотите иметь возможность общаться, учиться, учить других, то данная программ просто создана для этих целей. Простота использования функций дает возможность пользователю с любым уровнем подготовки, в короткое время научиться всему функционалу и пользоваться преимуществами, которые отсутствуют в других мессенджерах. Если же у вас есть потребность в другом программном обеспечении, то заходите в разделы сайта. Все, что нужно для успешного использования современных компьютеров находится в большом ассортименте ПО. Не забудьте поместить адрес портала в закладки. Ведь мир ПО постоянно развивается, и на нем будет появляться еще много полезных и нужных программ для работы, учебы и отдыха.