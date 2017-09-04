Nintendo проиграла судебное дело над контроллерами движения Wii
Nintendo теперь обязан заплатить изготовителю медицинского устройства 10 миллионов долларов после потери судебного дела по поводу того, кто изобрел технологию обнаружения движения. Компания по оздоровительным технологиям iLife подала в суд на Nintendo в 2013 году, заявив, что контроллеры консоли Wii используют ее запатентованные технологии. Первоначальный иск требовал сумму в размере 144 млн долларов.
В суде Nintendo заявила, что информация в патенте iLife не была достаточно конкретной, дабы обвинить Nintendo в использовании технологии обнаружения движения. Сам иск вращается вокруг контроллеров для консолей Wii и Wii U, которые оснащены акселерометрами, определяющими движения рук во время игры. В судебных документах iLife заявила, что эта система измерения движения была такой же, как технология, которую она разработала для мониторов, обнаруживающих падение пожилых людей или младенцев из кроватки. Жюри согласилось с этим утверждением.
Первоначальное требование о возмещении ущерба от iLife заключалось в выплатах по 4 миллиона долларов за каждые 36 миллионов консолей Wii, проданных за шесть лет до того, как компания начала свои судебные иски.
Nintendo заявила, что намерена продолжать защищать свои собственные технологии в судах. «Nintendo не согласна с решением, поскольку не нарушает патент iLife», - говорится в заявлении. «Компания с нетерпением ожидает поднятия этих вопросов в окружном и в апелляционном суде».