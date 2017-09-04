Nintendo теперь обязан заплатить изготовителю медицинского устройства 10 миллионов долларов после потери судебного дела по поводу того, кто изобрел технологию обнаружения движения. Компания по оздоровительным технологиям iLife подала в суд на Nintendo в 2013 году, заявив, что контроллеры консоли Wii используют ее запатентованные технологии. Первоначальный иск требовал сумму в размере 144 млн долларов.

В суде Nintendo заявила, что информация в патенте iLife не была достаточно конкретной, дабы обвинить Nintendo в использовании технологии обнаружения движения. Сам иск вращается вокруг контроллеров для консолей Wii и Wii U, которые оснащены акселерометрами, определяющими движения рук во время игры. В судебных документах iLife заявила, что эта система измерения движения была такой же, как технология, которую она разработала для мониторов, обнаруживающих падение пожилых людей или младенцев из кроватки. Жюри согласилось с этим утверждением.

Первоначальное требование о возмещении ущерба от iLife заключалось в выплатах по 4 миллиона долларов за каждые 36 миллионов консолей Wii, проданных за шесть лет до того, как компания начала свои судебные иски.

Nintendo заявила, что намерена продолжать защищать свои собственные технологии в судах. «Nintendo не согласна с решением, поскольку не нарушает патент iLife», - говорится в заявлении. «Компания с нетерпением ожидает поднятия этих вопросов в окружном и в апелляционном суде».