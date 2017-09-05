На сегодняшний день все уже давно привыкли к тому, что дипломы с какой-либо ученой степенью именуются “корочками”, а вузовское образование нужно только “для галочки”.

Разумеется, смотря о каких вузах говорить, ведь, к примеру, заграничная система образования имеет совершенно иной характер, а преподаватели кардинально другой и более эффективный, чем отечественный, метод подачи информации. Однако, если рассматривать сугубо сферу информационных технологий, то здесь однозначно можно отметить, что желаемое намного отстает от действительного.

Техническое образование для программиста - за и против





Что такое ученая степень разработчика? Это, прежде всего, внушительный багаж его знаний и хотя-бы небольшой фундамент практики. Невозможно ведь научиться созданию качественного веб продукта, все время лишь читая и изучая сам процесс, но не участвуя в нем. И уж тем более невозможно выучить java с нуля , ни разу не попробовав писать на нем. А разве дает нынешняя система образования возможность применять на практике не устаревшие, а именно современные знания, актуальные проблемы и методы их решения? Увы, но нет.

Как правило, лекции и практические занятия проходят в таком же режиме, как бы проходили для гуманитария или лингвиста. Безусловно, практика есть. Отправившись на студенческую скамью, ты будешь время от времени садиться за компьютер и пробовать что-то кодить, проектировать собственные решения задачи и в самом лучшем случае самостоятельно разработаешь проект. Но, к сожалению, всего какая-то доля полученных скиллов после прохождения университетской практики тебе пригодится в реалиях IT.

Но чем-то же может быть полезным техническое образование для будущего разработчика? Конечно, никто и не говорил, что потраченные годы на обучение не принесут никаких плодов в будущем. Ты получишь огромный запас новой информации, без которой сложно было бы знакомиться с IT сферой. Также ты все же отработаешь кое-какие приобретенные навыки на практике и сам сможешь контролировать поток ошибок и пути их решения.

Вот только есть одно “но”: когда ты устроишься на работу в какую-нибудь преуспевающую IT-компанию даже на позицию юниора, учиться придется заново. Новые принципы работы, инструменты, библиотеки, платформы - все эти знания придется поглощать с максимальной скоростью, не будет ведь потенциальный руководитель проекта ждать, пока ты познаешь, к примеру, язык Python с нуля .

Так что будь готов учиться, учиться и еще раз учиться. Даже после нескольких лет старательного прослушивания лекций и прохождения практики.

Хочешь более быстрого и точного “попадания” в IT-сферу? Тогда твой выбор - это курсы программирования . Здесь у тебя никто не спросит об образовании и количестве прочитанных книг по разработке и программированию. А еще на курсах не придется просиживать штаны на протяжении нескольких лет, потому что формат обучения достаточно интенсивен, и тем самым наиболее эффективен.

Так что, если не хочешь тратить несколько десятков месяцев своей жизни на университетское образование, спешим обрадовать, что для того, чтобы стать программистом этого и не нужно. Главное гореть тем, чем ты занимаешься и полностью отдаваться делу - вот тогда ты и станешь высокопрофессиональным разработчиком, которого “с руками и ногами” оторвут ведущие IT-компании.