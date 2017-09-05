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Snapchat расширяет возможности создания геофильтра в Европе

05.09.2017 21:58 6

Snapchat расширяет возможности создания геофильтра в Европе

Snapchat теперь позволяет пользователям из избранных европейских стран создавать свои собственные геофильтры в телефонах, а не создавать их из веб-инструмента Snapchat. Данная функция также доступна в США с июня.

Европейские страны, получившие новое обновление, включают Великобританию, Нидерланды, Францию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Цены на каждый фильтр начинаются от £ 5,99 в Великобритании и 6,99 евро во Франции и Швеции, но также могут стоить дороже в зависимости от местоположения, продолжительности и спроса на геофильтр.

Новые фильтры по требованию можно получить в приложении, нажав на свой профиль, а затем перейдя в «Настройки». Snapchat предлагает набор шаблонов, которые могут охватывать любое место от 1800 до 450 000 квадратных метров.

Спонсированные геофильтры составили 8 процентов дохода от рекламы Snapchat в 2016 году, поэтому компания хочет монетизировать геофильтры, сотрудничая с небольшими компаниями по всему миру. В своей форме S1, поданной перед публикацией, компания заявила, что использует команду продаж для преобразования малого и среднего бизнеса в пользователей геофильтра.

Snapchat расширяет возможности создания геофильтра в Европе
Snapchat расширяет возможности создания геофильтра в Европе
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