Первоначально Microsoft представила свой Surface Laptop в мае в четырех разных цветах. В то время как различные цвета были доступны в США во время июньского запуска, покупатели Surface Laptop за пределами США должны были покупать обычный «платиновый» серый цвет или ждать другие цветовые варианты. За последние несколько недель в магазинах появлялись различные цветовые вариации, и теперь Microsoft официально подтвердила, что «cobalt blue», «burgundy» и «graphite gold» доступны в 20 странах.

Наряду с расширением цвета Microsoft также делает Core i7 Surface Laptop (в обычном платиновом цвете) доступным в Японии, Гонконге и Тайване. Microsoft также увеличивает количество времени, которое владельцам Surface Laptop можно бесплатно обновиться с Windows 10 S до Windows 10 Pro. Возможность переключения будет бесплатной до 31 марта 2018 года. По окончанию данного срока все владельцы Surface Laptop будут платить по $ 49, чтобы перейти на Windows 10 Pro.

Новые цвета Surface Laptop теперь доступны на заказ в Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Тайване, Гонконге, Китае, Норвегии, Австралии и Новой Зеландии