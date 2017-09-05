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YouTube Live теперь позволяет напрямую транслировать приложения на iPhone

05.09.2017 22:18 9

YouTube Live теперь позволяет напрямую транслировать приложения на iPhone

Сегодня Google анонсировала обновление для YouTube Live, которое добавляет пару новых функций в сервисы Live-Streaming компании.

Самым большим дополнением является то, что пользователи iOS теперь смогут напрямую транслировать стримы со своих iPhones и iPads на YouTube Live, что позволит вам поделиться своим экраном с зрителями. (Это может быть что-то вроде игры или рисования картинки.) Пользователи также смогут использовать переднюю камеру и микрофон, чтобы добавить комментарии или реакции на различные стримы. В соответствии с Engadget обновленная работа с экранами работает с любыми приложениями, поддерживающими платформу Apple ReplayKit.

Google также анонсировала улучшенные инструменты для модерирования комментариев по живым чатам, позволяя модераторам быстрее скрывать несоответствующие комментарии, а также использовать автоматизированную систему, которая будет помечать потенциально проблемные сообщения для модов, которые будут рассмотрены и одобрены отдельно.

Наконец, компания добавляет новый режим сверхнизкой задержки, который, по утверждению Google, уменьшает отставание до «всего лишь нескольких секунд задержки». Это должно облегчить взаимодействие стримеров со зрителями в режиме реального времени.

YouTube Live теперь позволяет напрямую транслировать приложения на iPhone
YouTube Live теперь позволяет напрямую транслировать приложения на iPhone
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