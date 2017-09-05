Samsung анонсировала свой следующий телефон с двумя камерами - Galaxy J7 Plus. В отличие от Note 8, который поставляется с двумя 12-мегапиксельными камерами, J7 Plus оснащен 13-мегапиксельным шутером рядом с 5-мегапиксельным объективом, который позволит вам перенаправить фокус на ваши снимки после того, как вы сделаете их.

В характеристики телефона входят октано-ядерный процессор 2,39 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти и возможность одновременного входа в две учетные записи в таких приложениях как Instagram и WhatsApp.

С 5,5-дюймовым дисплеем FHD Super AMOLED, цельнометаллическим дизайном, батареей емкостью 3000 мАч и ценой за $ 400, J7 Plus является одним из лучших вариантов смартфона среднего уровня, доступных сегодня. Но учитывая, что в настоящее время он доступен только в Таиланде, большинство людей не смогут опробовать его еще какое-то время. Когда именно начнутся продажи в Европе, пока нельзя с точностью сказать, но надеемся, что этот день не за горами.