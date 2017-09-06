Глядя на сегодняшние игрушки для детей, не перестаешь удивляться – чего только не придумано. Вот и интернет магазин 3D TOY.ru предлагает для детей «умные» игрушки: 3D пазлы и конструкторы, развивающие игры, наборы для исследований, а также транспорт для детей и 3Dпечать, среди которой можно найти 3Dручки, принтеры, запчасти для ручек и трафареты для рисования. Имея такую ручку, ваш ребенок будет рисовать и создавать различные фигуры прямо в воздухе – это просто полет фантазии. Работать с ручкой просто и доступно даже маленькому ребенку. 3D-ручки продаются в комплекте с книгой трафаретов, набором, состоящим из 15 цветов пластика, инструкцией, а в качестве бонуса – 2 светящихся в темноте пластика. Любой ребенок будет несказанно рад такому подарку, потому что здесь будет что изобретать. В каталоге вы найдете разные ручки по разной цене и разной комплектации.

К одним моделям в комплекте прилагается 90 метров пластика, к другим – 150 метров, а в комплекте с третьими идет 300 метров. Поэтому, прежде, чем сделать заказ на сайте https://3d-toy.ru/catalog/3d-pen/, внимательно ознакомьтесь с характеристиками и описанием той или другой модели. Среди новинок в каталоге вы найдете беспроводные 3Dручки – это ручки, со встроенным аккумулятором, поэтому работать с ними еще удобнее. Характерным отличием для них служит поддержка низкотемпературного режима. Так как встроенный аккумулятор не обладает достаточной мощностью и не может разогреть носик ручки до температуры, при которой плавится пластик ABS, то с такими пластиками данная ручка работать не может и для работы используется другой вид пластика.

Как было сказано выше, в наборе с ручкой уже идет несколько метров пластика, но его будет достаточно только для того, чтобы поучиться или попробовать. Если же вы хотите продолжать работу с ручкой, то, естественно, необходимо докупать расходные материалы, в данном случае, пластик. Выбирая ручку своему ребенку, обратите внимание на ее вес, чем легче она будет, тем удобнее будет работать с нею. По Москве доставку товаров осуществляет курьерская служба доставки, в другие города – транспортная компания «Деловые линии». Товар можно забрать из пунктов самовывоза, которых имеется достаточное количество по всей стране. Оплатить товар можно наличными деньгами при его получении после проверки целостности и комплектации.