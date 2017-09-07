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Мы занимаемся реализацией украинских, российских и финских отопительных агрегатов. Постоянно высоким спросом пользуется каменка Harvia (Финляндия) и дровяная печь Термофор (Российская Федерация). Так как мы напрямую работаем с этими и другими производителями, у нас на все модели устройств установлены самые низкие в Украине цены.

Продукция финской компании популярна во всем мире. Ее приобретают люди, которые отдают предпочтение высочайшему качеству, эффективности и безопасности. Все модели устройств Harvia отличаются визуальной привлекательностью, они прекрасно смотрятся в интерьере любой бани или сауны. Финские агрегаты производят из супер прочных жаростойких материалов, благодаря чему они бесперебойно эксплуатируются многие годы.

Печи российского производителя по всем своим характеристикам, в том числе и внешним данным, не уступают зарубежным аналогам, но имеют более низкую стоимость, благодаря чему доступны еще большему количеству покупателей.

В нашем каталоге представлении печи для помещений разных объемов. У вас есть возможность подобрать модель, как для просторной парной, так и для совсем небольшой сауны или бани, объемом 8 м. куб.