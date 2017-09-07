Мир не стоит на месте, каждый день происходят различные события. Особенно бурно происходят изменения в интернет среде. С каждым новым днем появляются новые вирусы, интернет мошенники и многое другое. Обычному человеку нужно постоянно оставаться в курсе всех этих событий, чтобы не стать очередной жертвой. Раньше приходилось искать нужную информацию на множестве различных сайтов, что занимало много времени и могло привести к заражению вашего устройства опасными вирусами. Теперь узнавать информацию по кибербезопасности и много другое стало намного легче, с помощью сайта LiveSecurity. На данном ресурсе есть возможность ознакомиться с последними новостями: узнать, возможно ли прослушивать телефон с компьютера, какие суммы были украдены из банка США и многое другое.

Самыми популярными статьями на данный момент являются статьи про возможность перехвата сообщений из различных социальных сетей и месенджеров. Для этого нужно сделать всего два простых действия. Прежде вам нужно зарегистрироваться на специальном сайте, где создастся ваш личный кабинет. Вторым шагом будет являться скачивание специальной программы, которая устанавливается на ваш смартфон. После этих нехитрых действий все переписки из Вконтакте, Фейсбука, Одноклассников, Вайбера, Ватсапа, Скайпа и других программ в виде архива будут пересылаться на сайт, на котором можно пересмотреть всю историю. Главное требование - это постоянный доступ к интернету на смартфоне. Данная процедура будет очень полезна для людей, которые ведут деловые переписки, и которым важно, чтобы информация не была утеряна. Но к сожалению, этим могут воспользоваться и злоумышленники и аферисты.

Допустим, подходит молодой человек и просит ваш телефон для срочного звонка, так как у него дескать разрядился мобильник. Вы отдаете смартфон без всякого умысла, человек быстро устанавливает приложение и отдает обратно устройство. Теперь злоумышленник может читать всю переписку, которую вы ведёте с помощью смартфона. Данная программа не обнаруживается антивирусом и имеет защиту от удаления. Главный совет: всегда держите свой телефон при себе и не передавайте незнакомым людям. На сайте каждый день появляются новые статьи в различных рубриках. Так в рубрике компьютеры и софт, можно узнать про новые вирусы, Едварда Сноудена, новости про Майкрософт и другое. Статьи во вкладке Эксперименты будут интересны людям, которым любопытно, как происходит взлом аккаунта в соцсети, электронной почты и телефонов. На данном сервисе каждый найдет материал по душе.