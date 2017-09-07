Touch ID не будет частью нового iPhone, который Apple представит на следующей неделе, согласно The Wall Street Journal.

Слухи о том, что Apple откажется от сенсора отпечатков пальцев, который он впервые популяризировал на смартфонах в 2013 году, появляются уже несколько месяцев. Но до сих пор самые надежные доказательства были получены от отраслевого аналитика. The Journal является первым информационным центром, в котором сообщается, что сканер отпечатков пальцев не будет присутсвовать.

Там говориться, что Apple столкнулась с проблемами производства, пытаясь вставить Touch ID в экран нового телефона. Эти проблемы, в сочетании с некоторыми другими, связанными с использованием телефона OLED-дисплеем, по-видимому, заставили производство задержаться на месяц. Поэтому, в конце концов, Apple просто решила полностью отрезать датчик отпечатков пальцев и полагаться на распознавание лица для разблокировки телефона.

По сообщениям, эти задержки производства означают, что измененный iPhone может получить «нехватку ресурсов» при его запуске. Это не удивительно. Каждый год появляются сообщения об ограниченном запасе новых смартфонов Apple, и они в разной степени верны. Иногда это ограничивается новыми цветами, а иногда это просто означает ограничения во время первых недель запуска.