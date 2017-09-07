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Приложение Google Drive для ПК и Mac закрывается в марте

07.09.2017 20:54 36

Приложение Google Drive для ПК и Mac закрывается в марте

На сегодняшний день приложение Google Drive официально устарело. Об этом объявил Google в своем блоге. Поддержка будет отключена 11 декабря и приложение полностью отключится 12 марта 2018 года. Пользователи, которые все еще используют приложение, в октябре начнут видеть уведомления о том, что программа «уходит». А компания будет направлять клиентов к одной из двух замен в зависимости от того, являются ли они потребителями или бизнес-пользователями. Google Drive служба никуда не денется. Вы можете получить доступ к ней из Интернета, приложений для смартфонов и любого из указанных ниже вариантов программного обеспечения.

В Google теперь есть два довольно новых инструментария для резервного копирования ваших данных или доступа к файлам в облаке. Существует Backup and Sync, всеобъемлющее потребительское приложение, которое заменяет как автономные приложения Google Drive, так и приложения Google Photos Uploader. Он предлагает практически ту же функциональность, что и Drive, и работает практически так же.

И на корпоративной стороне Google развернул Drive File Streamer, что экономит место на вашем локальном диске, обеспечивая при этом доступ ко «всем вашим файлам Google Drive по требованию прямо с вашего компьютера». Это гораздо более элегантный и интегрированный подход. «Попрощайтесь с длительной синхронизацией файлов и любыми проблемами в отношении дискового пространства», - говорит Google о преимуществах, которые предоставляет Drive File Streamer.

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