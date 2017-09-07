Lenovo объявила о выпуске пары новых ноутбуков ThinkPad, работающих на процессорах AMD Pro, первой для линейки бизнес-ноутбуков. ThinkPad A275 и A475 являются новейшими дополнениями к линейке, и оба будут оснащены процессорами AMD Pro седьмого поколения. Два ноутбука почти идентичны, за исключением 12,5-дюймового дисплея на A275 и 14-дюймового дисплея на A475. Характеристики их такие:

Процессоры AMD PRO A12 седьмого поколения

Интегрированная графика AMD Radeon R7

До 512 ГБ SSD или 1 ТБ HDD

LTE-A мобильный широкополосный доступ, USB-C порты, датчики отпечатков пальцев

Дополнительный сенсорный экран

Lenovo говорит, что ThinkPad A475 будет доступен в этом месяце, начиная с $ 849, а ThinkPad A275 появится в октябре и будет стоить $ 869.