Lenovo объявляет о выпуске новых ThinkPad с процессорами AMD Pro
Lenovo объявила о выпуске пары новых ноутбуков ThinkPad, работающих на процессорах AMD Pro, первой для линейки бизнес-ноутбуков. ThinkPad A275 и A475 являются новейшими дополнениями к линейке, и оба будут оснащены процессорами AMD Pro седьмого поколения. Два ноутбука почти идентичны, за исключением 12,5-дюймового дисплея на A275 и 14-дюймового дисплея на A475. Характеристики их такие:
Процессоры AMD PRO A12 седьмого поколения
Интегрированная графика AMD Radeon R7
До 512 ГБ SSD или 1 ТБ HDD
LTE-A мобильный широкополосный доступ, USB-C порты, датчики отпечатков пальцев
Дополнительный сенсорный экран
Lenovo говорит, что ThinkPad A475 будет доступен в этом месяце, начиная с $ 849, а ThinkPad A275 появится в октябре и будет стоить $ 869.