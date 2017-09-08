Конец лета и начало сентября – самая жаркая арбузная пора. Думали ли вы о том, где купить самый спелый, сочный, красивый и сладкий арбуз? Мы с женой задумались об этом и устроили полное тестирование магазинов и гипермаркетов Москвы.

Ашан

При цене в 11 рублей за килограмм мы получаем пузатого зелёного красавчика откуда-то с югов России, а может быть, ближайшего зарубежья. Классическое правило о том, что вкусовые качества арбуза зависят от его сухого хвостика, не сработали. Наш оказался зелёным и совсем не спелым. В результате заедали боль дефицитным пармезаном и санкционным хамоном. Продолжили поиски, а толстая корочка от арбуза отправилась в урну.

Перекрёсток

Этот магазин расположен рядом с домом, я по утрам бегаю туда за плюшками, беконом и другими диетическими продуктами. Выбор арбузов оказался небольшим, в зале стояло всего несколько коробок, где ожидали покупателей наши полосатые друзья. Я выбрал из кучи самого красивого и толстобокого, пока нёс домой 12 килограмм счастья, предвкушал, как буду лакомиться им на балконе и наблюдать красивый закат. Но счастью не суждено было сбыться. Арбуз оказался невкусным, он был зелёным и снаружи, и внутри. Я страдал, моя жена тоже. Отправились в кино заедать печаль поп-корном.

Лента

Известная питерская сеть также радует покупателей южными вкусняшками. Зелёные арбузы лежали в горке, выбирай любой, какой захочется. Методом научного тыка я выбрал очередного кандидата для вечернего поедания. И снова облом, ещё один испорченный вечер. Вместо сочной и сладкой мякоти я увидел недозрелое нутро, источающее неприятный аромат. Пожалуй, это всё, что я могу сказать про арбузы из этой сети.

Дикси

Сеть для пенсионеров и социально незащищённых слоёв населения оказалась не так плоха при выборе арбузов. Даю 4 балла из 5! Мякоть – сочная и спелая, косточек немного, ешь и радуешься. Вот если бы ещё корочка была тоньше, удовольствие от поедания огромной ягоды было бы ещё больше. А учитывая цену в 9 рублей за кило, место для покупки арбуза можно назвать сказочным. Цены на «дорожных» бахчах Москвы начинаются от 30 рублей за кг, почувствуйте разницу, друзья.

Магнит

Ещё одна бюджетная сеть, где покупатель может рассчитывать на достойное качество по низким ценам. Но не в нашем случае. Это был самый мерзкий арбуз в моей жизни, не считая арбуза, что я отведал в далёком 1996 году в Мариуполе. Арбуз из Магнита собрал все возможные недостатки: толстая корочка, недозревшая мякоть, зловоние, миллиард косточек и невероятное количество пестицидов. Пришлось ещё потом в аптеку ехать за противоаллергическими средствами.

METRO Cash and Carry

С чувством глубокого разочарования мы приехали в Metro на Щёлковском шоссе. Ассортимент арбузов поразил нас. Жёлтые азиатские, зелёные российские, с косточками и без, сладкие как сахар и просто сладкие. Глаза разбежались во все стороны, что же выбрать. Арбуз без косточек по 99 рублей за килограмм российского производства или жёлтый экзот из Юго-Восточной Азии по 149 рублей за килограмм, что же лучше, на чём остановить выбор?

После серии неудачных покупок, мы решили не экспериментировать с подорванным желудком и выбрали классический бюджетный арбуз с сухим хвостиком и упругими бочками. Красавчик не подвёл и подарил массу приятных чувств и эмоций. Как же порадовал его вкус, давно забытый с детства. Сочная мякоть таяла во рту, а аромат наполнил всю квартиру приятной свежестью. Это был чудесный вечер при свечах с арбузом и вином.

Подводя итоги, хочу вспомнить слова классика Ивана Бунина о том, что нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину. Дерзайте, друзья, и никогда не ошибайтесь.

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