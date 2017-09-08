Только на днях стёр пыль со своих Pebble 2 и подумал: как же так, такая компания хорошая была, всё шло круто и интересно, и тут бац – капут. Открываю Flipboard, читаю новости и вижу вот это.

Это же гаджет моей мечты! Чехол для iPhone с дополнительным аккумулятором на 2500 мАч и держателем для AirPods. И сделал его создатель стартапа Pebble – Эрик Миджиковский.

Большой чехол может заряжать и iPhone, и наушники. Теперь они точно не потеряются. Внешний вид чехла создавал дизайнер Pebble Стив Джонсон.

По словам ребят, кто, как не они, знают, что такое создать новый успешный продукт и так же с грохотом всё провалить. Теперь они выходят на рынок с новой продукцией и постараются не допустить ошибок. Думаю, славное прошлое и имя Pebble даст им неплохой толчок для успешного старта.

По традиции, гаджет презентовали в рамках краудфандинговой платформы Kickstater, и, думаю, нужную сумму денег соберут очень быстро.

Чехол называется ThePodCase и внести свою лепту и рубль в историю создания устройства от людей, которые приложили руку к Pebble, можно здесь. Команде необходимо собрать 300 000 долларов, и тогда продажи гаджета начнутся в феврале 2018 года. К слову, собрано уже 122 000 баксов.

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