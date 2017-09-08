Если уходить, то красиво и с деньгами. HTC в этом году выпустила достойный смартфон HTC U11, показав, что технические мощности позволяют создать необычный смартфон, достойный внимания аудитории. Но финансовая составляющая – это тоже немаловажный аспект. Можно долгое время выпускать «клёвые» смартфоны, но если их не покупают, то лучше поставить точку в этом вопросе.

По словам Commercial Times, HTC ведёт переговоры с Google о продаже мобильного подразделения. Интересно другое, HTC собирается продать мобильное подразделение Google, а вот VR подразделение хочет себе оставить. Неужели верит в успех на этом поприще?

Финансовое положение у HTC не очень, с каждым годом ситуация ухудшается, стоит Google ещё немного подождать и можно забирать компанию значительно дешевле.

В августе 2017 года выручка HTC пробила 13-летний минимум и сократилась на 50% до 99 миллионов долларов США.

Что будет с HTC, если компанию купит Google? Корпорация добра может использовать все производственные мощности и патенты компании для развития собственной линейки Pixel, а может и поступить так же, как сделала с Moto… Оба варианта вполне реальны. Эхх, какая эпоха уходит. Давайте поностальгируем, вот мой первый HTC Hero, прикольный был смартфон.

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