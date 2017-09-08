Представьте, что вы купили автомобиль. Новый, красивый, дорогой. Но просыпаетесь с утра и понимаете, что машина как у всех, ничего оригинального. И надо что-то с ней делать. Не продавать, а улучшать, изменять, дорабатывать, добавляя красоты. Запираетесь на полгода в гараже, а оттуда потом вылетает вот такая красота.

Или другая ситуация. Вы потихоньку готовитесь к концу света. Он же настанет однажды – когда вся электроника сойдёт с ума, нужно будет по-быстрому добраться до бункера, где лежат припасы, вещи, медикаменты. PS4, подключённая к генератору, наконец.

А может, просто хочется парковаться, где захочется, ездить, куда хочется, но совершенно не париться насчёт машины. Не думать, поцарапается ли бампер, не пробьёт ли подвеску на ямах.

Короче, если денег хватает, можете купить эксклюзив. Bentley Continental GT в специальной версии появился как-то в одном из выпусков сериала Supercar Megabuild от National Geographic, а теперь необычная машина попала на ebay, где ее продают за $53 тысячи, торги в самом разгаре. Дорого или нет? Я посмотрел, обычный Continental тех же лет стоит в районе $35-40, так что ценник за такого зверя адекватный.

В тюнинг вложили больше $30 тысяч. Оно и видно: гоночная подвеска, колёса как у трактора, дуги по кругу, багажник на крыше и это только часть изменений. Среди дачников летом в пробке на МКАДе точно сойдешь за своего – за рулём такого гряземёса.

Источник: Highsnobiety

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